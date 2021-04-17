Моуринью надеется, что Кейн сможет сыграть с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после ничьей с «Эвертоном» в 32-м туре чемпионата Англии рассказал о травме нападающего Харри Кейна. Игрок был заменен в концовке встречи.

«Я не знаю, что за травма. Это вопрос, на который я хочу получить ответ как можно скорее, но еще слишком рано. Следующий матч у нас в среду, другой — в воскресенье, давайте посмотрим, что будет. Испытываем опасения по поводу того, сможет ли он сыграть, особенно в воскресенье. Вы знаете, насколько он хорош и насколько важен для нас. В последних двух домашних матчах мы сыграли вничью 2:2, и он забил все четыре мяча», — цитирует BBC Моуринью.