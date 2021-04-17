Моуринью надеется, что Кейн сможет сыграть с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после ничьей с «Эвертоном» в 32-м туре чемпионата Англии рассказал о травме нападающего Харри Кейна. Игрок был заменен в концовке встречи.
«Я не знаю, что за травма. Это вопрос, на который я хочу получить ответ как можно скорее, но еще слишком рано. Следующий матч у нас в среду, другой — в воскресенье, давайте посмотрим, что будет. Испытываем опасения по поводу того, сможет ли он сыграть, особенно в воскресенье. Вы знаете, насколько он хорош и насколько важен для нас. В последних двух домашних матчах мы сыграли вничью 2:2, и он забил все четыре мяча», — цитирует BBC Моуринью.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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