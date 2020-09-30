Моуринью объяснил поступок Дайера, убежавшего с поля посреди игры с «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает, что игрокам стоит запретить участвовать в двух матчах в течение 48 часов. Об этом португалец заявил, когда его попросили рассказать об инциденте с полузащитником Эриком Дайером, который в середине второго тайма в игре с «Челси» убежал с поля в туалет.

— То, что случилось с Дайером — ненормально, но стоит по-своему похвалить его, — цитирует The Sun Моуринью. — Нужно ввести запрет на участие игроков в двух матчах за 48 часов на таком уровне. То, что произошло — неестественно. Ему пришлось убежать, так как не было других вариантов.

Дайер был полностью обезвожен. Мне пришлось надавить на него, чтобы он вернулся, но это отличный пример для всех. Если лиге наплевать на игроков, то мне нет.