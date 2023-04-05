Моуринью может возглавить «Челси»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить «Челси», сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство «синих» задумалось над возвращением в команду португальского специалиста, который не определился со своим будущим в римской команде.

Моуринью дважды тренировал «Челси» с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год.

Действующее соглашение португальца с «волками» рассчитано до конца сезона-2023/2024.