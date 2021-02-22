Моуринью рассказал о проблемах в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что у команды есть некоторые проблемы, которые тренер пока не способен решить. «Шпоры» набрали лишь три очка в последних шести матчах АПЛ.

«Я бы не назвал это кризисом. Я бы сказал, что это плохая, очень плохая серия результатов. Это очевидно. Мы проигрываем слишком много матчей.

Думаю, у нас в команде очень, очень давно проблемы, которые я не могу самостоятельно решить как тренер», — цитирует Моуринью BBC.

После 25 туров АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков.