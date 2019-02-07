"Москва". О чем сожалеет Джон Терри?

Бывший защитник "Челси", "Астон Виллы" и сборной Англии в своем Инстаграме ответил на вопрос одного из подписчиков. Тот спросил у 38-летнего спортсмена о самом худшем моменте в его карьере.

- Москва. Мне до сих пор больно, - ответил Терри.

Напомним, в финале Лиги чемпионов-2007/2008 между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" англичанин допустил промах в серии послематчевых пенальти, а его команда потерпела поражение (1:1, пенальти - 5:6).

С Москвой связано еще одно воспоминание в карьере Терри: англичанин был близок к переходу в "Спартак" осенью 2018 года, однако этот трансфер сорвался. Футболист посетил матч между красно-белыми и "Ростовом" в рамках 9-го тура премьер-лиги (0:1).

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