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Сегодня, 10:52

«Монако» близок к покупке Салису

Виктория Кравченко
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«Монако» близок к приобретению защитника «Саутгемптона» Мохаммеда Салису, сообщил Фабрицио Романо.

Принципиальная договоренность с английским клубом уже достигнута. Ожидается, что сделка будет завершена на следующей неделе.

Ганец перешел в «святых» из «Вальядолида» три года назад и за это время провел за клуб 80 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

ФК Монако
ФК Саутгемптон
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