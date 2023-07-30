«Монако» близок к покупке Салису
«Монако» близок к приобретению защитника «Саутгемптона» Мохаммеда Салису, сообщил Фабрицио Романо.
Принципиальная договоренность с английским клубом уже достигнута. Ожидается, что сделка будет завершена на следующей неделе.
Ганец перешел в «святых» из «Вальядолида» три года назад и за это время провел за клуб 80 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
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|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
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|0
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|Ливерпуль
|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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12
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
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|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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