Милнер назвал Клоппа классным тренером и великим человеком

Экс-футболист «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о выступлениях под руководством немецкого тренера Юргена Клоппа. Он заявил, что специалист не из тех, с кем можно можно делиться эмоциями во время перерыва.

«Однажды был момент, когда Юрген высказывал свое мнение, я тоже решил высказаться, но он резко закричал: «Давай ты заткнешься!» Но несмотря на это, Клопп — классный тренер и великий человек», — цитирует игрока Дэйв Оккоп.

Футболист играл за «Ливерпуль» с 2015 по 2023 год. Летом он перешел в «Брайтон».