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Сегодня, 18:50

Агент Санчеса: «Мы ждем, когда «Спартак» решит вопрос с «Тоттенхэмом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Фернандо Вильярреал, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, прокомментировал ход переговоров лондонского клуба со «Спартаком».

«Мы ждем, когда «Спартак» решит вопрос с «Тоттенхэмом», на нас пока никто не выходил. Так что на сегодня пока нет ничего конкретного», — цитирует Вильярреала «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал «Тоттенхэму» предложение по Санчесу.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sanchesa-zhdem-kogda-spartak-reshit-vopros-s-tottenhe-mom/
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