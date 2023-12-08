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8 декабря, 23:59

«Милан», «Наполи» и «Ньюкасл» интересуются голкипером «Монцы»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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В услугах вратаря «Монцы» Микеле Ди Грегорио заинтересованы два клуба серии А и один из АПЛ, сообщает Tuttosport.

По информации источника, в голкипере заинтересованы «Милан» ( в случае продажи Майка Меньяна) и «Наполи», чей основной вратарь Алекс Мерет имеет контракт лишь до конца текущего сезона.

Также Ди Грегорио хочет видеть у себя «Ньюкасл», восхищенный игрой 26-летнего итальянского вратаря. Скауты «сорок» посетили домашнюю игру «Монцы» и были восхищены игрой первого номера итальянского клуба.

26-летний Ди Грегорио провел 13 игр в серии А, пропустил 13 голов.

Футбол
ФК Милан
ФК Наполи
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
2
 Ливерпуль 15 10 4 1 34-14 34
3
 Астон Вилла 15 10 2 3 34-20 32
4
 Ман. Сити 15 9 3 3 36-17 30
5
 Тоттенхэм 15 8 3 4 29-22 27
6
 МЮ 15 9 0 6 18-18 27
7
 Ньюкасл 15 8 2 5 32-17 26
8
 Брайтон 15 7 4 4 32-27 25
9
 Вест Хэм 15 7 3 5 26-25 24
10
 Челси 15 5 4 6 26-24 19
11
 Брентфорд 15 5 4 6 23-21 19
12
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
13
 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20-25 18
14
 Кр. Пэлас 15 4 4 7 14-21 16
15
 Борнмут 15 4 4 7 18-30 16
16
 Нот. Форест 15 3 4 8 16-27 13
17
 Эвертон 15 6 2 7 18-20 10
18
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
19
 Бернли 15 2 1 12 15-33 7
20
 Шеффилд Юн. 15 1 2 12 11-41 5
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Кр. Пэлас – Ливерпуль
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МЮ – Борнмут
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Шеффилд Юн. – Брентфорд
 - : -
9.12 18:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
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Астон Вилла – Арсенал
 - : -
10.12 17:00
Эвертон – Челси
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Фулхэм – Вест Хэм
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Лутон Таун – Ман. Сити
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Манчестер Сити

 12 1 5
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Ливерпуль

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