Мхитарян и Мустафи вернулись к тренировкам в составе "Арсенала"

Генрих Мхитарян и Шкодран Мустафи возобновили тренировки в общей группе "Арсенала", сообщает официальный сайт "канониров".

- После всего, что было, я вернулся, - заявил Мхитарян. - Я начал играть с молодежным составом, и рад этому. Надеюсь, что у меня больше не будет травм, и я продолжу играть. Благодарен всем, кто работал со мной - врачам, тренеру по физической подготовке и своим партнерам по команде. Они поддерживали меня каждый день. Это жизнь, и травмироваться может каждый. Надеюсь, что эта участь больше никого не постигнет, и команда будет полностью готовой к следующим матчам.

Ранее главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери уже говорил, что Мустафи, скорее всего, сможет принять участие в субботней встрече с "Хаддерсфилдом".

В текущем сезоне Мхитарян сыграл 20 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Мустафи, на текущий момент, сумел дважды отличиться в 24 играх.