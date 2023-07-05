Маунт поделился эмоциями от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Мэйсон Маунт прокомментировал переход из «Челси» в «Манчестер Юнайтед».

«Нелегко покидать клуб, в котором ты вырос, но «Манчестер Юнайтед» станет новым захватывающим вызовом в моей карьере. Я играл против них и знаю, насколько силен состав команды, к которой я присоединяюсь, и мне не терпится стать частью клуба, который стремится завоевать новые трофеи.

Все видят, что клуб сделал большие шаги вперед под руководством Эрика тен Хага. Встретившись с тренером и обсудив его планы, я с нетерпением жду предстоящих сезонов и готов к тяжелой работе. Я очень амбициозен; я знаю, как это здорово — выигрывать крупные трофеи и что для этого нужно. Я отдам все силы, чтобы снова испытать это в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Маунта пресс-служба клуба.

24-летний футболист подписал с «МЮ» контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

Маунт — воспитанник «Челси», за который он провел 195 матчей, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.