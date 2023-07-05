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Сегодня, 14:13

Маунт будет носить в «Манчестер Юнайтед» седьмой номер

Виталий Косик
Корреспондент
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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт будет носить 7-й номер в новом клубе, сообщает пресс-служба команды.

В «Манчестер Юнайтед» семерка была свободна после ухода форварда Криштиану Роналду в ноябре прошлого года. Маунт ранее выступал в «Челси» под номером 19.

24-летний футболист подписал с «МЮ» контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

Маунт — воспитанник «Челси», за который он провел 195 матчей, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.

Мейсон Маунт
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Маунт поделился эмоциями от перехода в «Манчестер Юнайтед»
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
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 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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