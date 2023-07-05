«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере хавбека «Челси» Маунта

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

Ранее сообщалось, что 24-летний англичанин подпишет контракт с «красными дьяволами» по схеме «5+1».

Маунт — воспитанник «Челси», за который он провел 195 матчей, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач.

В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.