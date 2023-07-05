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Сегодня, 12:37

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере хавбека «Челси» Маунта

Виталий Косик
Корреспондент
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Мейсон Маунт.
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

Ранее сообщалось, что 24-летний англичанин подпишет контракт с «красными дьяволами» по схеме «5+1».

Маунт — воспитанник «Челси», за который он провел 195 матчей, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач.

В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.

Мейсон Маунт
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
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