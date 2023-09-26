«Вест Хэм» отказался от подписания Лингарда

Полузащитник Джесси Лингард не будет выступать за «Вест Хэм», сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонцы отказались от бесплатного подписания 30-летнего англичанина. Ожидается, что игрок перейдет в «Аль-Иттифак».

В сезоне-2022/23 Лингард выступал за «Ноттингем Форест», в составе которого забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах.