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Сегодня, 06:23

Менди прокомментировал свой трансфер в «Аль-Ахли»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Аль-Ахли» Эдуар Менди прокомментировал свой переход из «Челси».

«Я знаю, что этот клуб очень амбициозен, и я тоже амбициозен. Для меня это был четкий и нормальный жест... Профессиональная лига Саудовской Аравии улучшается. Мы видим, как прибывают сюда громкие имена, и я уверен, что скоро появится еще больше», — приводит слова Менди Onze Mondial.

31-летний футболист выступал в лондонском клубе с 2020 года. С командой он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок Английской футбольной лиги и дважды Кубок Англии.

Контракт вратаря с клубом был рассчитан до лета 2025 года. В общей сложности Менди сыграл 105 матчей за «Челси», в которых пропустил 86 мячей и 49 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Эдуар Менди
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Челси
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