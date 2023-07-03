Собослаи вошел в топ-3 самых дорогих покупок «Ливерпуля»
Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи подписал контракт с «Ливерпулем».
По сведениям Transfermarkt, 22-летний венгр вошел в топ-3 самых дорогих покупок мерсисайдцев — за его переход клуб заплатил 70 млн евро. На первом месте в рейтинге защитник Вирджил Ван Дейк (84,6 млн), на втором — форвард Дарвин Нуньес (80 млн).
Также в пятерку самых дорогих трансферов вошли вратарь Алиссон (62,5) и полузащитник Наби Кейта (60 млн).
В сезоне-2022/23 полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года.
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|0
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|0-0
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12
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|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
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|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
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