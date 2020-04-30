Маурисио Покеттино: «Хочу выиграть трофей с «Тоттенхэмом», пока я жив»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал, что хотел бы вновь возглавить лондонскую команду.

— Это было потрясающее путешествие, которое, к сожалению, закончилось так, как никто из нас не хотел, — приводит Goal.com слова Покеттино. — Уверен, что наши с «Тоттенхэмом» пути рано или поздно вновь пересекутся. С того дня, как я ушел из команды, моей мечтой стало вернуться и закончить начатое дело. Мы часто были близки к победе в АПЛ или Лиге чемпионов, но у нас не получилось. Теперь я ищу для себя новый проект, но глубоко в душе мечтаю о возвращении в «Тоттенхэм». Этот клуб и его болельщики — особенные. Хотелось бы вернуться, может, через 5 лет, может, через 10. В любом случае, я должен сказать, что хочу выиграть трофей с «Тоттенхэмом», пока я жив.

С 2014 года Покеттино возглавлял «Тоттенхэм», в ноябре 2019 года на посту главного тренера «шпор» его сменил Жозе Моуринью. Вместе с лондонской командой аргентинец доходил до финала Кубка английской лиги и Лиги чемпионов.