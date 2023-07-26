Аке получил повреждение в товарищеском матче против «Баварии»

«Манчестер Сити» в товарищеском матче встречается с «Баварией».

На 25-й минуте защитник «Сити» Натан Аке получил повреждение и был заменен на Мануэля Аканджи.

Ранее сообщалось, что 28-летний голландец близок к продлению контракта с «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Аке участвовал в 41 матче и забил 3 гола. Его нынешнее соглашение с «горожанами» истекает летом 2025 года.