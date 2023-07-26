Аке получил повреждение в товарищеском матче против «Баварии»
«Манчестер Сити» в товарищеском матче встречается с «Баварией».
На 25-й минуте защитник «Сити» Натан Аке получил повреждение и был заменен на Мануэля Аканджи.
Ранее сообщалось, что 28-летний голландец близок к продлению контракта с «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне Аке участвовал в 41 матче и забил 3 гола. Его нынешнее соглашение с «горожанами» истекает летом 2025 года.
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|0
|0
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|0
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12
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|0
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|0
|0
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|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
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|0
|0-0
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20
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|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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