«Уотфорд» хочет арендовать защитника «Манчестер Юнайтед»

«Уотфорд» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» по защитнику Итану Лэрду. Как сообщает The Athletic, «шершни» хотят арендовать 20-летнего англичанина.

Действующий контракт Лэрда рассчитан до 2023 года. Портал Transfermrakt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лэрд на правах аренды играл за «Борнмут» и «Суонси Сити». Он принял участие в 27 матчах во всех турнирах и сделал 4 голевые передачи. Также он получил одну желтую карточку.