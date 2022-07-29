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Сегодня, 02:48

«Уотфорд» хочет арендовать защитника «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Уотфорд» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» по защитнику Итану Лэрду. Как сообщает The Athletic, «шершни» хотят арендовать 20-летнего англичанина.

Действующий контракт Лэрда рассчитан до 2023 года. Портал Transfermrakt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лэрд на правах аренды играл за «Борнмут» и «Суонси Сити». Он принял участие в 27 матчах во всех турнирах и сделал 4 голевые передачи. Также он получил одну желтую карточку.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Уотфорд
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