Матч «Манчестер Сити» — «Бавария» в США прерван из-за непогоды. Команды доиграют встречу с таймами по 40 минут

«Манчестер Сити» в товарищеском матче встречается с «Баварией». Встреча проходит в рамках турне по США.

На 13-й минуте после гола Эрлина Холанна главный арбитр встречи остановил игру из-за грозы неподалеку от стадиона. Из-за непогоды команды ушли в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время было принято решение доиграть 27 минут в первом тайме, сделать небольшой перерыв и провести второй тайм в 40 минут.

Отметим, из-за непогоды матч начался на 15 минут позже. Встреча проходит в Грин-Бэй (Висконсин, США).