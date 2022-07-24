Холанн в дебютном матче за «Ман Сити» забил «Баварии». Это его шестой гол в восьми играх с мюнхенцами

«Манчестер Сити» в товарищеском матче встречается с «Баварией». Встреча проходит в рамках турне по США.

Счет в матче открыл форвард «Сити» Эрлин Холанн. Для 22-летнего норвежца это шестой гол в восьми играх против «Баварии». Также это персональный рекорд для Холанна на клубном уровне: еще по шесть голов он забил «Лейпцигу» и «Вольфсбергу».

Отметим, это дебютный матч Холанна за «Сити».

?— Manchester City's first goal by

Haaland 1-0?



It only took 12 minutes to score his first goal with the team ???

pic.twitter.com/8DOKmVFkW6 — SHA3WAZA (@SHA3WAZA 2 ) July 23, 2022

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. В прошлом сезоне норвежский футболист забил 29 голов и сделал 8 голевых передач в 30 матчах за немецкую команду.