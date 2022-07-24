«Арсенал» в товарищеском матче обыграл «Челси». Команда Артеты победила во всех пяти играх предсезонки

«Арсенал» в товарищеском матче обыграл «Челси» со счетом 4:0. Встреча прошла в Орландо (Флорида, США).

Отличились Габи Жезус, Мартин Эдегор, Букайо Сака и Самби Локонга. За «канониров» дебютировал защитник Александр Зинченко, который перешел 22 июля из «Манчестер Сити». В составе «Челси» впервые вышел на поле защитник Калиду Кулибали.

Жезус, который в летнее трансферное окно перешел из «Ман Сити», забил четвертый гол за «Арсенал» в четырех предсезоных играх.

Следующий матч «Арсенал» проведет 30 июля против «Севильи» в рамках Кубка Эмиратов, «Челси» днем ранее встретится с «Удинезе».