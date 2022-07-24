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Сегодня, 04:57

«Арсенал» в товарищеском матче обыграл «Челси». Команда Артеты победила во всех пяти играх предсезонки

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
24 июля. «Арсенал» — «Челси» — 3:0.
Фото ФК «Арсенал»

«Арсенал» в товарищеском матче обыграл «Челси» со счетом 4:0. Встреча прошла в Орландо (Флорида, США).

Отличились Габи Жезус, Мартин Эдегор, Букайо Сака и Самби Локонга. За «канониров» дебютировал защитник Александр Зинченко, который перешел 22 июля из «Манчестер Сити». В составе «Челси» впервые вышел на поле защитник Калиду Кулибали.

Жезус, который в летнее трансферное окно перешел из «Ман Сити», забил четвертый гол за «Арсенал» в четырех предсезоных играх.

Следующий матч «Арсенал» проведет 30 июля против «Севильи» в рамках Кубка Эмиратов, «Челси» днем ранее встретится с «Удинезе».

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
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