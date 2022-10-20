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Сегодня, 02:52

Мартинес назвал две главные проблемы Роналду в «Манчестер Юнайетд»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал положение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в команде в этом сезоне. В среду, 19 октября, в конце матча против «Тоттенхэма» (2:0) 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушел в раздевалку до финального свистка, так как не вышел на поле.

«Криштиану Роналду — культовый игрок. У него две проблемы: первая заключается в том, что ему 37 лет, поэтому когда у него плохая игра, все говорят, что он слишком стар, и ему нельзя проводить плохие игры. Проблема в этом году в том, что тренер может сделать пять замен. Роналду родом из эпохи, когда если ты не играешь 90 минут, это считается чем-то плохим. Сейчас мы видим, что атакующие футболисты не играют по 90 минут регулярно, может быть, по 20 или 30 минут из-за интенсивности и требований премьер-лиги», — цитирует Manchester Evening News Мартинеса.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг после игры не стал комментировать действия Роналду, сославшись на то, что эту ситуацию обсудят завтра, а сейчас команда будет праздновать победу.

Криштиану Роналду. Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных после замен тен Хага в конце матча с «Тоттенхэмом»

Тьерри Анри
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Роберто Мартинес
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Ширер поддержал тен Хага в ситуации с Роналду, ушедшим в раздевалку в конце игры с «Тоттенхэмом»

Анри: «Тен Хаг в «МЮ» ради команды, а не ради Роналду»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
4
 Челси 10 6 2 2 15-10 20
5
 МЮ 10 6 1 3 15-15 19
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 10 4 4 2 22-12 16
8
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
9
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
10
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
11
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
12
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
13
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
14
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
15
 Эвертон 11 2 4 5 8-12 10
16
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
17
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
18
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
19
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
20
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 0 : 1
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 0 : 0
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 0
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 0
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
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Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 8 1 1
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