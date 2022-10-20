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Сегодня, 02:23

Ширер поддержал тен Хага в ситуации с Роналду, ушедшим в раздевалку в конце игры с «Тоттенхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алан Ширер.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал поведение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 37-летний нападающий в концовке матча 12-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:0) покинул скамейку запасных и ушел в раздевалку.

«Я понимаю его разочарование из-за того, что он не смог выйти на поле, но если вы посмотрите на это с другой стороны, его команда сегодня показала действительно хорошую игру. У тренера было серьезное намерение оставить его на скамейке, но это оказалось правильным решением, потому что они все сделали правильно.

Это сложная ситуация для Эрика тен Хага, потому что мы говорим о лучшем игроке в мире, может быть, лучшем игроке, которого мы когда-либо видели, так что с этой точки зрения тренер находится под давлением, потому что его спросят об этом на пресс-конференции, а на самом деле он должен говорить о каждом сыгравшем футболисте, потому что все они были впечатляющими», — цитирует Mirror Ширера.

Алан Ширер
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
4
 Челси 10 6 2 2 15-10 20
5
 МЮ 10 6 1 3 15-15 19
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 10 4 4 2 22-12 16
8
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
9
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
10
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
11
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
12
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
13
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
14
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
15
 Эвертон 11 2 4 5 8-12 10
16
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
17
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
18
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
19
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
20
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
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18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 0 : 1
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 0 : 0
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 0
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 0
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
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