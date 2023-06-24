Эдегор: «Арсенал» был близок к победе в АПЛ, это будет болезненно до конца жизни»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор подвел итоги прошедшего сезона.

«Мы боролись с командой, которая постоянно побеждала. В конце, особенно после трех ничьих, мы потеряли темп. Многие вещи могут испортить сезон. Мы были близки, но разочарование нужно использовать для дальнейшего прогресса. Думаю, это будет ранить меня всю оставшуюся жизнь. Мы были очень близки, я почти осуществил мечту. Это будет болезненно до конца жизни, но мы должны предпринять новую попытку в следующем году», — приводит слова Эдегора Daily Mail

«Арсенал» завершил минувший сезон на второй строчке турнирной таблицы АПЛ. Чемпионом Англии стал "Манчестер Сити", который позже оформил требл, выиграв Кубок Англии и Лигу чемпионов.