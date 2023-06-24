«Челси» объявил о подписании форварда Ричардса
17-летний нападающий сборной Ямайки Дужуан Ричардс подписал контракт с «Челси», сообщает пресс-служба команды.
Футболист сможет присоединиться к новой команде в следующем сезоне, когда ему исполнится 18. На данный момент он выступает за ямайский «Финикс».
15 марта 2023 года футболист дебютировал в составе национальной сборной Ямайки.
Источник: ФК «Челси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|00:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|00:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|00:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|00:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|00:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|00:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|00:00
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|00:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
Новости