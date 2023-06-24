«Челси» объявил о подписании форварда Ричардса

17-летний нападающий сборной Ямайки Дужуан Ричардс подписал контракт с «Челси», сообщает пресс-служба команды.

Футболист сможет присоединиться к новой команде в следующем сезоне, когда ему исполнится 18. На данный момент он выступает за ямайский «Финикс».

15 марта 2023 года футболист дебютировал в составе национальной сборной Ямайки.