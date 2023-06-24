Хавбек «Манчестер Сити» Де Брейне пропустит старт сезона-2023/24

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне пропустит старт нового сезона из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает пресс-служба команды.

Хавбек получил травму в финальном матче Лиги чемпионов с «Интером». Игрок пропустит матч за Суперкубок Англии против «Арсенала».

Де Брейне также пропустит матч первого тура нового сезона АПЛ против «Бернли».

В медицинском штабе надеются, что плеймейкер будет в строю к 16 августа к матчу за Суперкубок Европы против «Севильи».