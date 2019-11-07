Мане ответил Гвардьоле на обвинения в симуляции

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал обвинения в симуляции со стороны главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы. Ранее специалист выразил мнение, что форвард иногда «ныряет».

— Нее обращаю внимания на слова Гвардиолы, потому что это часть футбола, — цитирует The Guardian Мане. — Для меня это ничего не значит. Могу только сказать, что сделаю все возможное, чтобы помочь своей команде. Если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну». Но наш тренер сказал все правильно, я этого не делаю. Менять свой стиль игры не собираюсь.

Матч 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 10 ноября, и начнется в 19.30 по московскому времени.

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