Мане может пропустить старт сезона

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может пропустить первые матчи нового сезона. В составе сборной Сенегала он вышел в финал Кубка Африки, тогда как у мерсисайдцев уже завершился отпуск. Из-за этого его участие в игре первого тура против "Норвича", которая намечена на девятое августа, остается под вопросом.

В сезоне-2018/19 Мане принял участие в 50 играх "Ливерпуля", забил 26 голов и сделал 2 результативные передачи. Стоимость 27-летнего сенегальца составляет 120 миллионов евро по версии transfermarkt.de. Его контракт с английской командой рассчитан до 30 июня 2023 года. Мане выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем".

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