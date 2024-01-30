«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по ситуации с Рэшфордом

«Манчестер Юнайтед» выступил с официальным заявлением по ситуации с нападающим Маркусом Рэшфордом, который был временно отстранен от тренировок и пропустил матч четвертого раунда Кубка Англии против «Ньюпорта» (4:2).

Ранее стало известно, что 25 января футболиста заметили в одном из ночных клубов за несколько часов до тренировки «Манчестер Юнайтед».

«Маркус взял на себя ответственность за свои действия. Клуб разобрался в ситуации и применил дисциплинарное наказание, инцидент разрешен», — говорится в заявлении «МЮ».

26-летний англичанин сможет вернуться к тренировкам в общей группе.

29 января сообщалось, что игрока могут оштрафовать на 764 тысячи евро.