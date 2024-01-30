Артета опроверг информацию о том, что он может уйти из «Арсенала» в конце сезона

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета опроверг информацию о том, что он может покинуть лондонский клуб по окончании сезона-2023/24.

29 января испанское издание Sport.es сообщило, что 41-летний испанец уйдет из команды после завершения сезона.

«Это фейк. Я не знаю, откуда взялась эта новость, но она абсолютно неправдива. Я очень расстроен. Не могу поверить в это. Пресса должна быть осторожнее, когда пишет вещи вроде тех, которые появились вчера.

Я в правильном месте, я чувствую себя хорошо в «Арсенале». Наслаждаюсь путем, который прохожу с клубом, и нам предстоит пройти еще многое. Мой контракт? Всему свое время. Когда наступит нужный момент, мы обсудим все условия и найдем лучшее решение. У меня отличные отношения с руководством клуба. Я счастлив в «Арсенале» и всегда говорил об этом», — приводит Sky Sports слова Артеты.

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Его контракт с командой действует до конца июня 2025 года.

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии с 43 очками в 21 матче.