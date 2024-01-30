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Артета опроверг информацию о том, что он может уйти из «Арсенала» в конце сезона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Микель Артета.
Фото Reuters

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета опроверг информацию о том, что он может покинуть лондонский клуб по окончании сезона-2023/24.

29 января испанское издание Sport.es сообщило, что 41-летний испанец уйдет из команды после завершения сезона.

«Это фейк. Я не знаю, откуда взялась эта новость, но она абсолютно неправдива. Я очень расстроен. Не могу поверить в это. Пресса должна быть осторожнее, когда пишет вещи вроде тех, которые появились вчера.
Я в правильном месте, я чувствую себя хорошо в «Арсенале». Наслаждаюсь путем, который прохожу с клубом, и нам предстоит пройти еще многое. Мой контракт? Всему свое время. Когда наступит нужный момент, мы обсудим все условия и найдем лучшее решение. У меня отличные отношения с руководством клуба. Я счастлив в «Арсенале» и всегда говорил об этом», — приводит Sky Sports слова Артеты.

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Его контракт с командой действует до конца июня 2025 года.

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии с 43 очками в 21 матче.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 14 6 1 47-18 48
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Арсенал 21 13 4 4 42-20 43
4
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 21 10 5 6 35-32 35
7
 Брайтон 21 8 8 5 38-33 32
8
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 21 8 5 8 30-31 29
12
 Борнмут 20 7 4 9 28-39 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
15
 Кр. Пэлас 21 5 6 10 22-34 21
16
 Нот. Форест 21 5 5 11 26-38 20
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 21 2 4 15 17-51 10
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38 тур
30.01 22:30
Нот. Форест – Арсенал
 - : -
30.01 22:45
Фулхэм – Эвертон
 - : -
30.01 22:45
Лутон Таун – Брайтон
 - : -
30.01 23:00
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
 - : -
30.01 23:15
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
31.01 22:30
Тоттенхэм – Брентфорд
 - : -
31.01 22:30
Ман. Сити – Бернли
 - : -
31.01 23:15
Ливерпуль – Челси
 - : -
1.02 22:30
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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Борнмут

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Мохамед Салах

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 8
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Олли Уоткинс

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Ив Биссума

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