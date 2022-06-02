«МЮ» выплатит Погба бонус за лояльность в размере 4,5 миллиона евро

«Манчестер Юнайтед» выплатит полузащитнику Полю Погба бонус за лояльность в размере 4,5 миллиона евро, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в 2016 году английский клуб заплатил «Ювентусу» за 29-летнего француза 105 миллионов евро. Еще 46 миллионов евро манкунианцы выплатили агенту полузащитника Мино Райоле в качестве комиссии.

Отмечается, что сначала Погба зарабатывал около 10 миллионов евро в стане «красных дьяволов», а после его зарплата снизилась до 9 миллионов евро.

При этом француз получал около 3,4 миллиона евро в год в качестве выплат за имиджевые права и бонус в размере 2,2 миллиона евро за каждый выход в Лигу чемпионов.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. Полузащитник близок к переходу в «Ювентус».