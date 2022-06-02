«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Далота и продать Уан-Биссаку

«Манчестер Юнайтед» определился с тем, кто будет основным правым защитником в следующем сезоне, сообщает журналист Фабрицио в Twitter.

По информации источника, защитник Диогу Далот останется в английском клубе.

Отмечается, что только выгодное предложение может заставить манкунианцев продать 23-летнего португальца.

При этом «красные дьяволы» во время летнего трансферного окна готовы рассмотреть предложения по защитнику Аарону Уан-Биссаке.

В прошедшем сезоне Далот принял участие в 30 матчах за «МЮ» и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Уан-Биссака сыграл в 26 встречах и также не отметился результативными действиями. Соглашение 24-летнего англичанина с «Юнайтед» действует до 30 июня 2024-го.