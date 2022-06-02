Фердинанд награжден орденом Британской империи

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд награжден орденом Британской империи.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 43-летний англичанин попал в список людей, которых королева Великобритании Елизавета II награждает в свой день рождения.

Бывший защитник получил орден степени офицера за заслуги перед футболом и благотворительность.

На счету Фердинанда 455 матчей в составе «Манчестер Юнайтед». В 2012 году он основал благотворительный фонд, который занимается проблемами неравенства. Фонд оказал помощь более чем 10 000 людям.