«Манчестер Юнайтед» уверен, что Погба не уйдет летом

В «Манчестер Юнайтед» уверены в том, что полузащитник Поль Погба не покинет команду этим летом, сообщает ESPN.

По информации СМИ, в клубе были готовы к предложению о трансфере со стороны «ПСЖ», но после перехода во французский клуб нападающего Лионеля Месси сделка считается маловероятной. Отмечается, что до конца года «МЮ» постарается продлить контракт с Погба.

Текущее соглашение 28-летнего француза рассчитано до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Погба провел 26 матчей в чемпионате Англии, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.