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Артета — о трансферах «Арсенала»: «Финансовые проблемы наблюдаются у всех клубов. Стараемся адаптироваться»

12 августа 2021, 23:41
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о том, как клуб работает с трансферами.

«Возможно, мы говорим о самом проблемном трансферном рынке за последние годы. Стараемся адаптироваться. Клуб, владельцы, я сам — наши интересы совпадают. Хотим сделать нашу команду гораздо сильнее. Знаем, что для этого нам еще предстоит поработать.

Финансовые проблемы сейчас наблюдаются у всех клубов. Но владельцы хотят инвестировать средства в команду, они хотят, чтобы она стала лучше и претендовала на большее. При этом надо найти баланс, потому что наша позиция должна оставаться устойчивой.

У нас еще много вопросов, требующих решения, все впереди», — приводит слова Артеты ESPN.

«Арсенал» по итогам сезона-2020/21 занял восьмое место в АПЛ и не попал в еврокубки.

Дополнительная информация:

https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4452148/arsenals-mikel-arteta-on-transfer-window-most-difficult-for-years?device=featurephone

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Екатерина Савостина все материалы автора

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