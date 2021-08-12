Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о том, как клуб работает с трансферами.

«Возможно, мы говорим о самом проблемном трансферном рынке за последние годы. Стараемся адаптироваться. Клуб, владельцы, я сам — наши интересы совпадают. Хотим сделать нашу команду гораздо сильнее. Знаем, что для этого нам еще предстоит поработать.

Финансовые проблемы сейчас наблюдаются у всех клубов. Но владельцы хотят инвестировать средства в команду, они хотят, чтобы она стала лучше и претендовала на большее. При этом надо найти баланс, потому что наша позиция должна оставаться устойчивой.

У нас еще много вопросов, требующих решения, все впереди», — приводит слова Артеты ESPN.

«Арсенал» по итогам сезона-2020/21 занял восьмое место в АПЛ и не попал в еврокубки.