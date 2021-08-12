Артета — о трансферах «Арсенала»: «Финансовые проблемы наблюдаются у всех клубов. Стараемся адаптироваться»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о том, как клуб работает с трансферами.
«Возможно, мы говорим о самом проблемном трансферном рынке за последние годы. Стараемся адаптироваться. Клуб, владельцы, я сам — наши интересы совпадают. Хотим сделать нашу команду гораздо сильнее. Знаем, что для этого нам еще предстоит поработать.
Финансовые проблемы сейчас наблюдаются у всех клубов. Но владельцы хотят инвестировать средства в команду, они хотят, чтобы она стала лучше и претендовала на большее. При этом надо найти баланс, потому что наша позиция должна оставаться устойчивой.
У нас еще много вопросов, требующих решения, все впереди», — приводит слова Артеты ESPN.
«Арсенал» по итогам сезона-2020/21 занял восьмое место в АПЛ и не попал в еврокубки.
Дополнительная информация:
https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4452148/arsenals-mikel-arteta-on-transfer-window-most-difficult-for-years?device=featurephone
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