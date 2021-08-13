Варан подпишет четырехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Стали известны подробности соглашения «Манчестер Юнайтед» и защитника Рафаэля Варана. По информации журналиста Фабрицио Романо, контракт рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

Последние документы были оформлены в четверг, 12 августа, после медицинского обследования.

27 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по поводу перехода Варана в английскую команду.

За десять лет в «Реале» Рафаэль выиграл четыре Кубка чемпионов и трижды становился чемпионом Испании. В составе сборной Франции центрбек стал чемпионом мира 2018 года.