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Варан подпишет четырехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

07:29
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Стали известны подробности соглашения «Манчестер Юнайтед» и защитника Рафаэля Варана. По информации журналиста Фабрицио Романо, контракт рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

Последние документы были оформлены в четверг, 12 августа, после медицинского обследования.

27 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по поводу перехода Варана в английскую команду.

За десять лет в «Реале» Рафаэль выиграл четыре Кубка чемпионов и трижды становился чемпионом Испании. В составе сборной Франции центрбек стал чемпионом мира 2018 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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