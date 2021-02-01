Марсьяль попросил «МЮ» улучшить безопасность своего дома после угроз

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль попросил у клуба усиления безопасности его дома в связи с поступившими ранее угрозами убийства, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 25-летний француз переживает за свою семью. Ранее он и его жена получили угрозы в свой адрес в соцсетях после поражения от «Шеффилд Юнайтед» (1:2) в матче 20-го тура АПЛ. Игра прошла 27 января. Марсьяль вместе с супругой подвергся расистским оскорблениям.

В текущем сезоне форвард забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи за 26 матчей в составе «МЮ».