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Артета рассказал о состоянии травмированного защитника «Арсенала» Тирни

16:15
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета 3 февраля рассказал о состоянии травмированного защитника «канониров» Кирана Тирни.

«Он был очень далек от того, чтобы вернуться на поле в матче с «Вулверхэмптоном» во вторник. Надеюсь, в ближайшие дни Киран будет чувствовать себя гораздо лучше и сможет попасть в состав на игру с «Астон Виллой» в субботу. Учитывая календарь, его помощь не помешает команде», — цитирует Goal Артету.

В сезоне-2020/21 Тирни провел 23 матча за «Арсенал», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. 23-летний шотландец пропустил четыре последних встречи «канониров» из-за травмы ноги.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/arteta-delivers-tierney-fitness-update-with-ryan-racing-to/1mcg33hbdm1pe1gp98hb5ib07c

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