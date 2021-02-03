Артета рассказал о состоянии травмированного защитника «Арсенала» Тирни

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета 3 февраля рассказал о состоянии травмированного защитника «канониров» Кирана Тирни.

«Он был очень далек от того, чтобы вернуться на поле в матче с «Вулверхэмптоном» во вторник. Надеюсь, в ближайшие дни Киран будет чувствовать себя гораздо лучше и сможет попасть в состав на игру с «Астон Виллой» в субботу. Учитывая календарь, его помощь не помешает команде», — цитирует Goal Артету.

В сезоне-2020/21 Тирни провел 23 матча за «Арсенал», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. 23-летний шотландец пропустил четыре последних встречи «канониров» из-за травмы ноги.