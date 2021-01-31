«Манчестер Юнайтед» выступил заявлением по поводу расистских оскорблений

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте высказался по поводу последних инцидентов с расистскими оскорблениями игроков команды.

«Манчестер Юнайтед» еще раз подчеркивает, что расовая нетерпимость отвратительна и неприемлема и что необходимо сделать больше для выявления преступников, поскольку футболисты продолжают получать оскорбления через социальные сети.

Нападающий красных Маркус Рэшфорд стал последним известным игроком, подвергшимся жестокому обращению после матча с «Арсеналом» в субботу. Ранее жертвами оскорбления стали его товарищи по команде Аксель Туанзебе и Антони Марсьяль, а также Ромейн Сойерс из «Вест Бромвич Альбион» и Рис Джеймс из «Челси».

Рэшфорд ответил достойно, что олицетворяет человека, награжденного Орденом Британской империи и пользующегося всеобщим уважением за его упорную кампанию против продовольственной бедности".

В «МЮ» также отметили, что на инциденты обратили внимание в полиции Манчестера и продолжают расследование преступлений на почве ненависти.