«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Ришарлисона летом

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Эвертона» Ришарлисону, сообщает Goal.

По информации источника, манкунианцы хотят подписать 24-летнего бразильца во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что нападающий может перейти в «Манчестер Юнайтед» из-за возможного ухода Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани.

В нынешнем сезоне Ришарлисон забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 23 матчах за «Эвертон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.