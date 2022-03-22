Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:48

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Ришарлисона летом

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Эвертона» Ришарлисоном
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Эвертона» Ришарлисону, сообщает Goal.

По информации источника, манкунианцы хотят подписать 24-летнего бразильца во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что нападающий может перейти в «Манчестер Юнайтед» из-за возможного ухода Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани.

В нынешнем сезоне Ришарлисон забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 23 матчах за «Эвертон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.goal.com/en/news/man-utd-everton-richarlison-attacking-reinforcements/bltb7dc58f207819694
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин гонится за новым рекордом! Еще немного — и он станет лучшим в истории НХЛ по броскам
Мы почти гарантированно остались без ЧМ-2022. Так давайте использовать это время для создания новой сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фернандиньо примет решение о продлении контракта с «Манчестер Сити» в конце сезона

«От таких игроков не сразу ждешь чудес. Но он близок к этому». Клопп — о влиянии Диаса на игру «Ливерпуля»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости