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«От таких игроков не сразу ждешь чудес. Но он близок к этому». Клопп — о влиянии Диаса на игру «Ливерпуля»

Клопп оценил влияние Луиса Диаса на игру «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о влиянии нападающего Луиса Диаса на игру клуба. Немецкий специалист считает, что колумбийский форвард уже оправдал ожидания, которые возлагали на него после подписания, сообщает Sky Sports.

«От таких игроков не сразу ждешь чудес. Но он близок к этому. Всегда есть причины, когда вы подписываете игрока. В случае с Диасом — это качество его игры, и то, как он играет. Когда мы его увидели, мы сразу поняли, что он нам подойдет», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» приобрел Диаса у «Порту» в январе 2022 года. Портал Transfermarkt оценил переход в 45 миллионов евро. В сезоне-2021/22 чемпионата Англии по футболу 25-летний колумбиец провел за мерсисайдцев шесть матчей и забил два гола.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

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