Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о влиянии нападающего Луиса Диаса на игру клуба. Немецкий специалист считает, что колумбийский форвард уже оправдал ожидания, которые возлагали на него после подписания, сообщает Sky Sports.

«От таких игроков не сразу ждешь чудес. Но он близок к этому. Всегда есть причины, когда вы подписываете игрока. В случае с Диасом — это качество его игры, и то, как он играет. Когда мы его увидели, мы сразу поняли, что он нам подойдет», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» приобрел Диаса у «Порту» в январе 2022 года. Портал Transfermarkt оценил переход в 45 миллионов евро. В сезоне-2021/22 чемпионата Англии по футболу 25-летний колумбиец провел за мерсисайдцев шесть матчей и забил два гола.