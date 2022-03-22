Фернандиньо примет решение о продлении контракта с «Манчестер Сити» в конце сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо еще не решил, где продолжит карьеру, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, полузащитник примет решение о возможном продлении контракта в конце сезона. Пеп Гвардиола хочет, чтобы футболист остался еще на один сезон, но решение примет сам игрок. «Сити» уже изучает рынок, чтобы подписать нового полузащитника летом.

Действующий контракт Фернандиньо рассчитан до конца сезона-2021/22.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за английский клуб 23 матча, забил один гол и отдал две голевые передачи.