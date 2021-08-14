«Манчестер Юнайтед» провел презентацию Рафаэля Варана перед первым матчем сезона против «Лидса»
«Манчестер Юнайтед» провел презентацию новичка команды Рафаэля Варана перед первым матчем сезона-2021/22 против «Лидса».
28-летний француз вышел на поле стадиона «Олд Траффорд» перед началом игры с футболкой команды и поприветствовал болельщиков.
Introducing our newest Red ?#MUFC @RaphaelVarane pic.twitter.com/yUjIsqgZ1H— Manchester United (@ManUtd) August 14, 2021
Вместе с этим «МЮ» опубликовал официальное заявление о переходе футболиста в клуб. Варан подписал соглашение с «красными дьяволами» до конца июня 2025 года, он будет выступать под номером «19».
Welcome to Manchester, @RaphaelVarane ??#MUFC— Manchester United (@ManUtd) August 14, 2021
Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала», за который выступал с июля 2011 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.manutd.com/en/news/detail/raphael-varane-completes-transfer-from-real-madrid-to-manchester-united?utm_campaign=ManUtd&utm_medium=post&utm_source=twitter
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