Сульшер объяснил, почему Санчо остался в запасе на первый матч сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объяснил, почему оставил новичка команды Джейдона Санчо в запасе на матч 1-го тура АПЛ против «Лидса».

«Ему пока рано выходить с первых минут. Он ездил на Евро, после турнира он болел. Джейдон тренировался с командой всего 4 дня, а этого недостаточно для того, чтобы проводить на поле 90 минут. При этом, Санчо готов выйти на замену и делать разницу», — приводит BBC слова Сульшера.

Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро в июле 2021 года.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» состоится сегодня, 14 августа, начало — в 14:30 (мск).