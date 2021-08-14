Сульшер объяснил, почему Санчо остался в запасе на первый матч сезона
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объяснил, почему оставил новичка команды Джейдона Санчо в запасе на матч 1-го тура АПЛ против «Лидса».
«Ему пока рано выходить с первых минут. Он ездил на Евро, после турнира он болел. Джейдон тренировался с командой всего 4 дня, а этого недостаточно для того, чтобы проводить на поле 90 минут. При этом, Санчо готов выйти на замену и делать разницу», — приводит BBC слова Сульшера.
Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро в июле 2021 года.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» состоится сегодня, 14 августа, начало — в 14:30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю