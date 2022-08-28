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«МЮ» продолжает переговоры Антони. «Аякс» хочет за нападающего не менее 100 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры по нападающему «Аякса» Антони
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры по нападающему «Аякса» Антони, сообщает Sky Sports.

По информации источника, манкунианский клуб не оставляет попыток приобрести 22-летнего бразильца, несмотря на отклоненное предложение в размере 90 миллионов евро.

Отмечается, что клуб из Амстердама хочет получить за нападающего не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Антони забил два мяча и отдал две результативные передачи в трех матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://twitter.com/SkySportsNews/status/1563453521709903872

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Основные источники исследования

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Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Рома 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
4
 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
5
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
8
 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
9
 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
10
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
11
 Брентфорд 4 1 2 1 9-6 5
12
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
13
 Кр. Пэлас 4 1 1 2 6-8 4
14
 Саутгемптон 4 1 1 2 5-8 4
15
 Борнмут 4 1 0 3 2-16 3
16
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
17
 Эвертон 4 0 2 2 3-5 2
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
19
 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
20
 Вест Хэм 3 0 0 3 0-5 0
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27.08 17:00
Брайтон – Лидс
 1 : 0
27.08 17:00
Челси – Лестер
 2 : 1
27.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 9 : 0
27.08 17:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 4 : 2
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Арсенал – Фулхэм
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