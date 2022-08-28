«МЮ» продолжает переговоры Антони. «Аякс» хочет за нападающего не менее 100 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры по нападающему «Аякса» Антони, сообщает Sky Sports.

По информации источника, манкунианский клуб не оставляет попыток приобрести 22-летнего бразильца, несмотря на отклоненное предложение в размере 90 миллионов евро.

Отмечается, что клуб из Амстердама хочет получить за нападающего не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Антони забил два мяча и отдал две результативные передачи в трех матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.