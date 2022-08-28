«МЮ» продолжает переговоры Антони. «Аякс» хочет за нападающего не менее 100 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры по нападающему «Аякса» Антони
«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры по нападающему «Аякса» Антони, сообщает Sky Sports.
По информации источника, манкунианский клуб не оставляет попыток приобрести 22-летнего бразильца, несмотря на отклоненное предложение в размере 90 миллионов евро.
Отмечается, что клуб из Амстердама хочет получить за нападающего не менее 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Антони забил два мяча и отдал две результативные передачи в трех матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ман. Сити
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
3
|Брайтон
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|
4
|Лидс
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
5
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Челси
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|
7
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
9
|Ливерпуль
|4
|1
|2
|1
|13-5
|5
|
10
|Ньюкасл
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
11
|Брентфорд
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
12
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
13
|Кр. Пэлас
|4
|1
|1
|2
|6-8
|4
|
14
|Саутгемптон
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
15
|Борнмут
|4
|1
|0
|3
|2-16
|3
|
16
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
17
|Эвертон
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
19
|Лестер
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
|
20
|Вест Хэм
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.08
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|0 : 1
|27.08
|17:00
|
Брентфорд – Эвертон
|1 : 1
|27.08
|17:00
|
Брайтон – Лидс
|1 : 0
|27.08
|17:00
|
Челси – Лестер
|2 : 1
|27.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|9 : 0
|27.08
|17:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|4 : 2
|27.08
|19:30
|
Арсенал – Фулхэм
|2 : 1
|28.08
|16:00
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|28.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|28.08
|18:30
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|4
|П
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|4
|0
|0
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