«Манчестер Юнайтед» предложит новый контракт Пельистри

Уругвайский форвард Факундо Пельистри продлит контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, манкунианцы довольны развитием 21-летнего нападающего, поэтому уже в этом месяце предложат ему новый долгосрочный контракт. Действующее соглашение Пельистри с клубом истекает летом 2025 года.

Форвард выступает за «МЮ» с 2020 года. С того момента он провел за команду 8 матчей, отметившись одной голевой передачей.