«Ливерпуль» интересуется вратарем норвежского «Одда» Вальштедтом

«Ливерпуль» связывают с подписанием вратаря норвежского «Одда» Леопольда Вальштедта.

Как сообщает Fotbolltransfers, «красные» могут летом приобрести 23-летнего игрока сборной Швеции, чтобы усилить вратарскую линию. Второй вратарь «Ливерпуля» Каоимхин Келлехер, возможно, захочет перейти в другое место в поисках большего игрового времени, а у третьего голкипера Адриана заканчивается контракт в июне 2023.

В сезоне-2022 Вальштедт сыграл за «Одд» 31 матч во всех турнирах, пропустил 49 голов и 7 игр отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до конца 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,4 миллиона евро.