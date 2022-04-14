«Манчестер Юнайтед» привлек архитекторов стадиона «Тоттенхэма» для реконструкции «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» определился, с кем будет сотрудничать при реконструкции стадиона «Олд Траффорд».

Как сообщает официальный сайт манкунианского клуба, над планами по обновлению «Олд Траффорд» будут трудиться архитекторы, которые занимались проектированием стадиона «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Отмечается, что одной из целью работ является увеличение вместимости стадиона.

Напомним, что «Олд Траффорд» вмещает 74 140 зрителей.