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Сегодня, 19:37

«Арсенал» включился в борьбу за Паредеса

Иван Шитик
Корреспондент
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«Арсенал» претендует на полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Английский клуб хочет приобрести 27-летнего аргентинца во время летнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появлялась информация, что на бывшего игрока «Зенита» также претендует «Милан». Итальянский клуб предложит полузащитнику контракт на четыре года с зарплатой пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Паредес забил один мяч и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «ПСЖ». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Леандро Паредес
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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 Челси 30 18 8 4 64-23 62
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 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
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 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
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 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
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 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
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 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
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16.04 17:00
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Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
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 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
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Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
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 - : -
19.05 21:45
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Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

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Ливерпуль

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Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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Трент Александр-Арнолд

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Ливерпуль

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Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

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