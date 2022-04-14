«Арсенал» включился в борьбу за Паредеса

«Арсенал» претендует на полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Английский клуб хочет приобрести 27-летнего аргентинца во время летнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появлялась информация, что на бывшего игрока «Зенита» также претендует «Милан». Итальянский клуб предложит полузащитнику контракт на четыре года с зарплатой пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Паредес забил один мяч и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «ПСЖ». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.